Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (відбій)

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 14.55 тривогу було оголошено в місті Києві, а також у Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Харківській областях.

О 15.25 було оголошено про відбій повітряної тривоги. Пусків крилатих ракет зафіксовано не було.

У ніч проти 18 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили всі запущені військовими РФ ракети і три чверті дронів.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.