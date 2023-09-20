МЗС засудило атаку БПЛА на шведських медійників на Запоріжжі

Міністерство закордонних справ засудило атаку безпілотника РФ на шведських медійників у Запорізькій області.



«Ми рішуче засуджуємо атаку безпілотників Росії на команду TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали. Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у твіттері.

Напередодні шведська телекомпанія TV4 повідомила, що 19 вересня її працівники зазнали атаки БПЛА. За повідомленням, репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек, які перебувають у районі Запоріжжя, вийшли зі свого автомобіля, щоби розпочати зйомки сюжету, і близько 11:30 їхнє авто було атаковане російським дроном.

Як пише TV4, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав цей обстріл «абсолютно жахливим».

«Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть. Не можна виключати, що це той наслідок, який хоче бачити Росія: щоби журналісти не сміли там бути, щоби вони якомога менше висвітлювали цю війну», – сказав він.

За останніми даними Інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 66 журналістів, 10 з них – під час виконання професійної журналістської діяльності. Поранення внаслідок російських обстрілів отримали 24 журналісти. ІМІ повідомляє про 39 обстрілів журналістів.