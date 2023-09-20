«Народний супутник» допоміг знищити російські кораблі в Севастополі – ГУР

Атака на Севастопольську бухту 13 вересня, під час якої були пошкоджені російський десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону», були здійснені завдяки розвідувальним даним, зібраним космічним апаратом ICEYE, повідомило 20 вересня Головне управління розвідки Міноборони України.

Супутник, створений фінською аерокосмічною компанією ICEYE, передав українській розвідці рік тому волонтер Сергій Притула. Гроші на його купівлю жертвували громадяни України.

«Упродовж цього року «народний супутник» приніс безліч користі в нашій боротьбі за свободу – його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки», – йдеться в заяві ГУР.

До повідомлення української розвідки прикріплені, як вказано у підписах до фото, супутникові знімки військового аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області та позиції російської ППО в Бєлгородській області.

У Севастополі в ніч проти 13 вересня пролунала низка гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Підконтрольна Росії місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що був пошкоджений великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Севастополь пошкоджені десантний корабель «Минск» та дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону».