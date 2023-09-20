ГУР заявляє про підрив двох літаків і гелікоптера на військовому аеродромі під Москвою

На аеродромі Чкаловський неподалік від Москви 18 вересня невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер, стверджує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вибухівку заклали під літаками Ан-148 та Іл-20 (обидва належать до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також під вертоліт Мі-28Н, який активно залучався до захисту Московської області від атак ударних дронів, заявили в українській розвідці.

«Ушкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який знаходився поряд з іншими на стоянці, зазнав незначних ушкоджень», – ідеться в повідомленні ГУР.

За твердженням українських військових, влада РФ обмежує поширення інформації про те, що сталося, в місцевих ЗМІ.

«Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники)», – пише ГУР.

Якщо повідомлення українських розвідників відповідають дійсності, це вже друга менш як за місяць успішна атака місць базування російської військової авіації. Наприкінці серпня в результаті атаки на авіабазу в місті Псков були пошкоджені кілька російських військово-транспортних літаків.