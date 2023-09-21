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Міноборони РФ визнало атаку безпілотників на окупований Крим

Одне із сіл Киму з висоти пташиного польоту, фото ілюстративне

Міністерство оборони Росії заявляє про знищення засобами протиповітряної оборони 19 безпілотників над акваторією Чорного моря та територією окупованого Криму. За цими даними, ще по одному дрону збили в Курській, Бєлгородській та Орловській областях.

У ніч на 21 вересня в багатьох районах Криму, зокрема на півночі, заході та в центрі півострова, були зафіксовані безпілотники. Місцевий телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писав, що вибухи чули жителі Новофедорівки, Сак, Євпаторії, Джанкоя та Балаклави. Про наслідки атаки на анексований Крим не повідомлялося. Цей канал назвав наліт дронів «наймасовішою атакою на Крим».

Окупаційний очільник Севастополя Михайло Развожаєв уночі 21 березня вказував, що «протиповітряна оборона працює, але в районі Кримської зони», а не безпосередньо в Севастополі.

Про наслідки атаки на Крим не повідомлялося.

Незалежного підтвердження російських повідомлень та української реакції на них наразі немає. Збройні сили України неодноразово завдавали ударів дронами та ракетами по цілях в анексованому Криму, зокрема в Севастополі та біля Євпаторії.

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