Ранкова атака РФ: військові збили понад 20 повітряних цілей над Києвом

Під час ранкової ракетної атаки РФ українські військові збили понад 20 повітряних цілей над Києвом, уламки ракет впали в кількох районах міста, повідомляє Київська міська військова адміністрація.



За даними КМВА, у Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю, через падіння на станцію технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2, також загорілися припарковані автомобілі



«Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.



У Шевченківському районі пошкоджена газова труба – займання не було, в житловому будинку вибуховою хвилею вибиті двері, пошкоджені вікна.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Голосіївському районі пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання, додав він.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному. Люди не постраждали.