Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ранкова атака РФ: військові збили понад 20 повітряних цілей над Києвом

Пожежники працюють на об'єкті, пошкодженому внаслідок атака РФ на Київ, 21 вересня 2023 року

Під час ранкової ракетної атаки РФ українські військові збили понад 20 повітряних цілей над Києвом, уламки ракет впали в кількох районах міста, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, у Дарницькому районі уламки ракети впали на нежитлову будівлю, через падіння на станцію технічного обслуговування виникла пожежа на площі 400 м2, також загорілися припарковані автомобілі

«Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджена газова труба – займання не було, в житловому будинку вибуховою хвилею вибиті двері, пошкоджені вікна.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що також у Голосіївському районі пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання, додав він.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку з використанням ракет і безпілотників. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному. Люди не постраждали.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG