«Ракет були десятки» – Ігнат про ранкові атаки РФ по Україні

Бійці Повітряних сил ЗСУ успішно відбили подвійну атаку сил РФ, здійснену вранці 21 вересня. Про це в ефірі програми Свобода.Ранок повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Застосовано було стратегічну авіацію Ту-95 з району західніше Енгельса (місто в Саратовській області РФ, де розташований військовий аеродром – ред.) – саме звідти здійснювалися пуски ракет у кілька хвиль. Атакували, змінюючи маршрут слідування і атакуючи різні регіони. Цих ракет були десятки, і Повітряні сили, і Сили оборони відпрацьовували, як завжди, застосовуючи і винищувальну авіацію, і зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи. Загалом командувач Повітряних сил відзначив роботу наших захисників неба, її можна вважати успішною, але почекаємо всіх результатів», – вказав Ігнат.

Повітряна тривога, оголошена після 4:00, тривала понад дві години в усій Україні. Після 7:00 відбулася друга хвиля ракетної атаки, повітряна тривога також була оголошена в усіх областях України. Унаслідок цих нападів поранень зазнали десятки людей.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.