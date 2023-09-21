В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога

На значній частині території України після 7:10 вдруге з початку доби оголошена повітряна тривога.

«Група ракет з Чернігівщини в сторону Київської області. Також загроза для Кіровоградської та Черкаської областей», – інформують Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

«Не ігноруйте тривогу, подбайте про безпеку», – закликає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про небезпеку влада оголосила в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.