У Херсоні внаслідок нічних обстрілів загинули двоє людей, ще пʼятеро поранені – влада

Унаслідок нічних обстрілів Херсона загинули двоє людей, поранень зазнали пʼятеро, повідомляють представники місцевої влади.

«Ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки», – написав у телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що «близько 3:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали».

За словами Прокудіна, загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. «Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти», – вказав чиновник.

61-річна херсонка госпіталізована у тяжкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої тяжкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.