Українські військові продовжують штурмові дії на південь від Бахмута – Генштаб

Українські військові продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, де «завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«У зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. «Ворог завдав двох ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави», – наголошується у зведенні.

За цим же повідомленням, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пʼять – по зенітно-ракетних комплексах, а підрозділи ракетних військ уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та станцію радіоелектронної боротьби противника.