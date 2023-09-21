Росія атакувала Україну 43 ракетами, 36 збили – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За даними військових, близько 3:40 російські війська атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, пуски зафіксовані з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.



У ЗСУ зауважують, що російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.



Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову, додають повітряні сили ЗСУ.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Люди не постраждали.

Над Києвом українські військові збили понад 20 повітряних цілей, уламки ракет впали в кількох районах міста, постраждали 7 людей, серед них є дитина.

На Львівщині, за попередніми даними ОВА, війська РФ завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту: загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу, є загоряння. Постраждалих немає.