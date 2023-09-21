Метою нічної атаки в Криму був військовий аеродром у Саках – СБУ

У ніч на 21 вересня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Про це з посиланням на джерела в СБУ зранку 21 вересня повідомляють «Суспільне» і агенція «Інтерфакс-Україна».

За цими даними, на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Там же розташовується база підготовки операторів іранських дронів Mojaher. Їх військові РФ використовують для координації повітряних атак, а також як бойові ударні безпілотники.

«Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети «Нептун», – повідомляють в СБУ.

Незалежного підтвердження цих даних немає.

У ніч на 21 вересня Крим був атакований кількома групами БпЛА. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів. Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили ППО змогли знищити 19 безпілотників.