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ОВА: після атаки РФ у Черкасах госпіталізували 6 людей

Загалом постраждали 10 людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Черкасах зросла до десяти, шестеро із них госпіталізували, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані. У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає», – написав він у телеграмі.

За його словами, сили ППО збили чотири російські ракети над територією Черкаської області.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україн. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

За даними місцевої влади, вранці Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста, спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.

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