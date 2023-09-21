ОВА: після атаки РФ у Черкасах госпіталізували 6 людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Черкасах зросла до десяти, шестеро із них госпіталізували, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані. У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає», – написав він у телеграмі.

За його словами, сили ППО збили чотири російські ракети над територією Черкаської області.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україн. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

За даними місцевої влади, вранці Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста, спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.