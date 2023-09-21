Поліція: через російські обстріли за добу на Донеччині загинули п’ятеро людей

Внаслідок російських обстрілів за добу на Донеччині загинули п’ятеро людей, повідомляє у телеграмі Національна поліція.



За даними поліції, протягом доби війська РФ атакували 13 населених пунктів, застосовуючи авіацію, зенітно-ракетний комплекс С-300, РСЗВ «Смерч», артилерію та міномети.



Пошкоджені цивільні об’єкти, серед яких є 26 приватних будинків, автомобіль, лінії електропередач та газопровід.



«У Торецьку ворожі снаряди вбили двох людей. Зруйновано приватну оселю. З артилерії російські війська гатили по селищу Північне – загинули двоє цивільних осіб. Внаслідок масованих ударів по Вугледару вбито людину. Під артобстріл потрапила Плещіївка. Пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електромереж, автомобіль», – повідомляють у поліції.

Російські війська практично щодня обстрілюють частину Донецької області, підконтрольну українській владі. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.