Східне угруповання військ: ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, військовими вже встановлено вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що «значно ускладнило логістику російських військ», повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Динамічно відбувається боротьба і там, і там, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи й продовжуємо витісняти його з позицій», – розповів Євлаш.

За його словами, «росіяни не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області», 0окрема, на Бахмутському напрямку «ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони дуже важливі для оборони Бахмута».

Євлаш каже, що відстань від Кліщіївки до Бахмута – 7 км, а «оголення цього флангу дає ЗСУ нагоду більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці».

«Вихід поблизу Андріївки й Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут – Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося й ускладниться в подальшому», – зазначив він.

Євлаш також розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та «мають успіхи» в районі Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки.

Він додав, що «ЗСУ продовжує завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами в порівнянні з противником продовжують рухатися вперед попри домінування противника в повітрі».

За його словами, «армія РФ несе у 7-8 разів більші втрати в обороні, ніж українська в наступі».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 вересня йшлося про те, що українські військові продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, де «завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах».