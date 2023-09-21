Влада: війська РФ обстріляли Білозерку, на Херсонщині від початку доби постраждали 15 людей

Російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині – загинула людина, ще двоє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Росіяни обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені», – написав він у телеграмі.



За його словами, війська РФ увесь день обстрілює Херсонщину, від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: пʼятеро загинули, ще десятеро – травмовані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного російського обстрілу Херсона загинули троє людей, ще 5 поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.