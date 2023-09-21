Нічні російські обстріли Херсона: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок нічних російських обстрілів Херсона зросла до трьох людей, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Стало відомо, що унаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

За даними поліції, 3 людей загинули, ще 5 поранено.



Російські війська вночі завдали ударів по житлових кварталах Херсона з різного озброєння – у місті виникло 7 пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста. У МВС повідомили, що війська РФ також обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис на Херсонщині – загорілися житлові та господарчі споруди.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.