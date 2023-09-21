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Нічні російські обстріли Херсона: кількість загиблих зросла

Раніше повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених. Фото ілюстративне

Кількість загиблих унаслідок нічних російських обстрілів Херсона зросла до трьох людей, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Стало відомо, що унаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

За даними поліції, 3 людей загинули, ще 5 поранено.

Російські війська вночі завдали ударів по житлових кварталах Херсона з різного озброєння – у місті виникло 7 пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торговельний ряд на одному з ринків міста. У МВС повідомили, що війська РФ також обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис на Херсонщині – загорілися житлові та господарчі споруди.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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