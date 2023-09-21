Росія хвалиться новим ударним дроном, ЗСУ б'ють по аеродрому з операторами БПЛА

Україна вдарила по аеродрому «Саки» в Криму, де Росія тримає свою авіацію – на аеродромі було щонайменше 12 літаків, про це повідомляють Укрінформу джерела в СБУ. На аеродромі перебували Су-24 та Су-30, а також ЗРПК «Панцир». Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher, за допомогою якого російська армія б'є по Україні. Крім того, вибухи було чути у Севастополі, Чорноморському та в районі Сімферополя. Окупанти повідомляють щонайменше про 20 вибухів у різних районах півострова.

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