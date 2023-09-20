Розвідка Британії: звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних шляхів постачання до Бахмута

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити», – йдеться у повідомленні.



Британська розвідка зауважує, що недавнє передислокування російських ВДВ із Бахмута до півдня України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що звільнення ЗСУ двох сіл на південь від Бахмута, «може означати серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали».



З 15 вересня ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.