ЗСУ поблизу Бахмута мають «кращу координацію, точніший артилерійський вогонь і потужніші системи РЕБ» – ISW

Причиною успішного просування українських військових на південь від Бахмута є те, що вони мають «кращу бойову координацію, точніший артилерійський вогонь і потужніші системи радіоелектронної боротьби». Про це за результатами аналізу повідомлень російських та українських джерел пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Один український командир заявив, що елементи різних російських підрозділів, які оборонялися в цьому районі, страждали від відсутності злагодженості… Відомий російський воєнкор (ідеться про Олександра Коца – ред.) стверджував, що українські артилерійські підрозділи на південь від Бахмута стають дедалі точнішими, дозволяючи українським силам безпечно обстрілювати наступ росіян ближче до українських позицій. Блогер стверджує, що українські сили мають переваги в аеророзвідці, а також потужніші системи РЕБ», – вказано в повідомленні.

Наприкінці минулого тижня українські військові повідомили про звільнення сіл Андріївка та Кліщіївка, розташованих за 10 і 7 кілометрів на південь від Бахмута.