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Прапор України над Андріївкою та бої за звільнення (фотосвідчення)

Українські військові підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області, про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада.

«Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади», – зазначили бійці.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора.

Військові 3-ї ОШБр повідомили у фейсбук 18 вересня, що «селище, хоч і було звільнено бійцями 3-ї ОШБр, але тепер перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його», та оприлюднили фото – скріншоти з відео (з нашоломної камери) бою поблизу Андріївки.

Також 17 вересня стало відомо про звільнення ЗСУ сусідньої Кліщіївки. «Кліщіївка наша» – штурмова бригада «Лють» заявила про звільнення села біля Бахмуту. Цю інформацію підтвердили також в Офісі українського президента. Наразі ще не було офіційного підтвердження про це від Генштабу. Там повідомляють про те, що ЗСУ продовжують в районі Кліщіївки активні штурмові дії.

Відвоювання як Андріївки, так Кліщіївки, які розташовані на підвищенні, дозволить українським військам атакувати російські сили, що закріпилися в Бахмуті, з півночі та півдня, кажуть фахівці.

Джерело: AP, Reuters

Командир 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на&nbsp;позивний &laquo;Федя&raquo; встановлює національний прапор на зруйнованому будинку у відвойованому ЗСУ селі Андріївка Донецької області &nbsp;
1 Командир 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на позивний «Федя» встановлює національний прапор на зруйнованому будинку у відвойованому ЗСУ селі Андріївка Донецької області

 
Український військовий стріляє по позиціях противника з траншеї. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади.&nbsp;Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року. Військові 3-ї ОШБр повідомили у фейсбуці 18 вересня, що &laquo;селище, хоч і було звільнено бійцями 3-ї ОШБр, але тепер перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його&raquo;
2 Український військовий стріляє по позиціях противника з траншеї. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року.

Військові 3-ї ОШБр повідомили у фейсбуці 18 вересня, що «селище, хоч і було звільнено бійцями 3-ї ОШБр, але тепер перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його»
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Український військовий отримав поранення під час бою. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади.&nbsp;Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року &nbsp;
3 Український військовий отримав поранення під час бою.
Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року

 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Український військовий отримав поранення під час бою.
Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року

 
Український військовий кидає пляшку води своєму пораненому побратимові.&nbsp; Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади.&nbsp;Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року
4 Український військовий кидає пляшку води своєму пораненому побратимові. 
Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Щойно поранений у бою український військовий п&#39;є воду. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади.&nbsp;Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року
5 Щойно поранений у бою український військовий п'є воду. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Щойно поранений у бою український військовий п'є воду. Фото-скріншот з відео бою навколо Андріївки на Донеччині з нашоломної камери бійця ЗСУ 3-ї окремої штурмової бригади. Агенція Reuters отримала фото 17 вересня 2023 року
Командир десантно-штурмового підрозділу 3-ї десантно-штурмової бригади на позивний &laquo;Федя&raquo; спілкується в паузі між російськими обстрілами із своїми побратимами на передовій за кілька кілометрів від Андріївки, Донецька область, 16 вересня 2023 року &nbsp;
6 Командир десантно-штурмового підрозділу 3-ї десантно-штурмової бригади на позивний «Федя» спілкується в паузі між російськими обстрілами із своїми побратимами на передовій за кілька кілометрів від Андріївки, Донецька область, 16 вересня 2023 року

 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Український військовий проходить повз тіло загиблого російського військового біля Андріївки, 16 вересня 2023 року. Захоплення зруйнованого міста Бахмуту після місяців кровопролитних боїв Кремль на той час вважав &laquo;головною перемогою&raquo; &nbsp;
7 Український військовий проходить повз тіло загиблого російського військового біля Андріївки, 16 вересня 2023 року.

Захоплення зруйнованого міста Бахмуту після місяців кровопролитних боїв Кремль на той час вважав «головною перемогою»
 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Український військовий проходить повз тіло загиблого російського військового біля Андріївки, 16 вересня 2023 року.

Захоплення зруйнованого міста Бахмуту після місяців кровопролитних боїв Кремль на той час вважав «головною перемогою»
 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Тіло російського військового лежить на землі після бою з бійцями ЗСУ, Андріївка, 16 вересня 2023 року. Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр під Бахмутом, йдеться в повідомленні Міноборони в Telegram. Захоплення обох населених пунктів протягом трьох днів розглядається як один із найбільш значних успіхів у запеклому контрнаступі України, спрямованому на витіснення російських військ зі сходу країни
8 Тіло російського військового лежить на землі після бою з бійцями ЗСУ, Андріївка, 16 вересня 2023 року.

Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр під Бахмутом, йдеться в повідомленні Міноборони в Telegram. Захоплення обох населених пунктів протягом трьох днів розглядається як один із найбільш значних успіхів у запеклому контрнаступі України, спрямованому на витіснення російських військ зі сходу країни
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Тіло російського військового лежить на землі після бою з бійцями ЗСУ, Андріївка, 16 вересня 2023 року.

Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр під Бахмутом, йдеться в повідомленні Міноборони в Telegram. Захоплення обох населених пунктів протягом трьох днів розглядається як один із найбільш значних успіхів у запеклому контрнаступі України, спрямованому на витіснення російських військ зі сходу країни
Український військовий 3-ї десантно-штурмової бригади курить цигарку, стоячи на БТРі неподалік від лінії фронту поблизу Бахмуту, 15 вересня 2023 року
9 Український військовий 3-ї десантно-штурмової бригади курить цигарку, стоячи на БТРі неподалік від лінії фронту поблизу Бахмуту, 15 вересня 2023 року
Ще один боєць ЗСУ прикурив, поки перечікує російський обстріл. Президент України Володимир Зеленський готується відвідати Вашингтон цього тижня, щоб заручитися більшою міжнародною підтримкою, тож перемоги ЗСУ на полях бою є особливо важливими, оскільки критики контрнаступу Києва кажуть, що він надто повільний &nbsp;
10 Ще один боєць ЗСУ прикурив, поки перечікує російський обстріл.

Президент України Володимир Зеленський готується відвідати Вашингтон цього тижня, щоб заручитися більшою міжнародною підтримкою, тож перемоги ЗСУ на полях бою є особливо важливими, оскільки критики контрнаступу Києва кажуть, що він надто повільний
 
Український військовослужбовець 3-ї десантно-штурмової бригади в бункері поблизу Андріївки, 16 вересня 2023 року &nbsp;
11 Український військовослужбовець 3-ї десантно-штурмової бригади в бункері поблизу Андріївки, 16 вересня 2023 року

 

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