Прапор України над Андріївкою та бої за звільнення (фотосвідчення)

Українські військові підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області, про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада.

«Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади», – зазначили бійці.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора.

Військові 3-ї ОШБр повідомили у фейсбук 18 вересня, що «селище, хоч і було звільнено бійцями 3-ї ОШБр, але тепер перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його», та оприлюднили фото – скріншоти з відео (з нашоломної камери) бою поблизу Андріївки.

Також 17 вересня стало відомо про звільнення ЗСУ сусідньої Кліщіївки. «Кліщіївка наша» – штурмова бригада «Лють» заявила про звільнення села біля Бахмуту. Цю інформацію підтвердили також в Офісі українського президента. Наразі ще не було офіційного підтвердження про це від Генштабу. Там повідомляють про те, що ЗСУ продовжують в районі Кліщіївки активні штурмові дії.



Відвоювання як Андріївки, так Кліщіївки, які розташовані на підвищенні, дозволить українським військам атакувати російські сили, що закріпилися в Бахмуті, з півночі та півдня, кажуть фахівці.

Джерело: AP, Reuters