«Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки» – ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Активні бойові дії тривають на Бахмутському напрямку, де впродовж останнього тижня Збройні сили України досягли успіхів, відзначає Генеральний штаб у ранковому зведенні 18 серпня.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – вказано в повідомленні.

За цими даними, впродовж минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. «Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – інформують українські військові.

Також у зведенні йдеться, що українська авіація завдала девʼять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станцію РЕБ противника.