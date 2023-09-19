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Звільнення Кліщіївки та Андріївки «може означати серйозну деградацію» сил РФ на південь від Бахмута – ISW

Українські військові у звільненій Кліщіївці, вересень 2023 року

Звільнення Збройними силами України двох сіл на південь від Бахмута, «може означати серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали», вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони проводять паралелі з аналогічним просуванням українських військових у Запорізькій області, яке вплинуло на російську оборону саме в такий спосіб.

Експерти ISW вказують, що більшість російських зʼєднань на Запоріжжі не має ротації підрозділів оперативного рівня, і це може призводити до додаткових втрат.

За цими ж повідомленнями, російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, в районі кордону Донецької та Запорізької області, на заході Запоріжжя, і 18 вересня на окремих ділянках просунулися вперед. Українські війська 18 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися на західній ділянці фронту в Запорізькій області.

Наприкінці минулого тижня українські військові повідомили про звільнення сіл Андріївка та Кліщіївка, розташованих за 10 і 7 кілометрів на південь від Бахмута.

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