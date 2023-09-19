Звільнення Кліщіївки та Андріївки «може означати серйозну деградацію» сил РФ на південь від Бахмута – ISW

Звільнення Збройними силами України двох сіл на південь від Бахмута, «може означати серйозну деградацію російських підрозділів, які їх захищали», вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони проводять паралелі з аналогічним просуванням українських військових у Запорізькій області, яке вплинуло на російську оборону саме в такий спосіб.

Експерти ISW вказують, що більшість російських зʼєднань на Запоріжжі не має ротації підрозділів оперативного рівня, і це може призводити до додаткових втрат.

За цими ж повідомленнями, російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, в районі кордону Донецької та Запорізької області, на заході Запоріжжя, і 18 вересня на окремих ділянках просунулися вперед. Українські війська 18 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися на західній ділянці фронту в Запорізькій області.

Наприкінці минулого тижня українські військові повідомили про звільнення сіл Андріївка та Кліщіївка, розташованих за 10 і 7 кілометрів на південь від Бахмута.