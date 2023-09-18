Війська РФ після втрати Кліщіївки і Андріївки проводять «численні контратаки з різних напрямків» – Сирський

Ситуація на східному напрямку залишається складною, російські війська не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському і Лиманському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки й Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки», – цитує слова Сирського Military Media Center.

Він зауважив, що в результаті дій українських військ була пробита лінія оборони загарбників, яку вони намагалися закрити, «кидаючи в бій всі наявні резерви».

«У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72-а окрема мотострілецька бригада, 31-а та 83-я окремі десантно-штурмові бригади. Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій», – додав Сирський.

Напередодні об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення Кліщіївки і повідомив, що це зробили військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

15 вересня Генеральний штаб України підтвердив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області». Напередодні Генштаб повідомив про спроби російських військ відновити втрачене положення біля цього населеного пункту.