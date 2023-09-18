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Війська РФ після втрати Кліщіївки і Андріївки проводять «численні контратаки з різних напрямків» – Сирський

Напередодні об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута

Ситуація на східному напрямку залишається складною, російські війська не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському і Лиманському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки й Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки», – цитує слова Сирського Military Media Center.

Він зауважив, що в результаті дій українських військ була пробита лінія оборони загарбників, яку вони намагалися закрити, «кидаючи в бій всі наявні резерви».

«У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72-а окрема мотострілецька бригада, 31-а та 83-я окремі десантно-штурмові бригади. Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій», – додав Сирський.

Напередодні об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» повідомила про звільнення села Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення Кліщіївки і повідомив, що це зробили військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

15 вересня Генеральний штаб України підтвердив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області». Напередодні Генштаб повідомив про спроби російських військ відновити втрачене положення біля цього населеного пункту.

Прапор України над Андріївкою та бої за звільнення (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Прапор України над Андріївкою та бої за звільнення (фотосвідчення)

Бійці ЗСУ підняли національний прапор над відвойованим селом Андріївка в Донецькій області, проте російські війська не припиняють його штурмувати. Українські військові оприлюднили фото – скріншоти з відео (з нашоломної камери) бою неподалік від Андріївки. 

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