«Ударів буде більше»: повернення Кліщіївки та як Україна битиме РФ з повітря і моря

Сили оборони звільнили Кліщіївку на Бахмутському напрямку Донецької області. Визволення села підтвердили і у Східному угрупованні військ, і у бригаді «Лють» Національної поліції.

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Вранці 18 вересня Генштаб України повідомив, що Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі деокупованої Клищіївки, завдають російським військам значних втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Американський інститут вивчення війни з посиланням на російських військових повідомляє про погіршення тактичної ситуації на південь від Бахмута. За його даними, російські військові непокояться, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

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