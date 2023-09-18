Бахмут: ЗСУ проривають оборону РФ. Зеленський і Лавров у США, Кадиров, бої

- Президент України Володимир Зеленський розповів, що потужний прорив оборони військ Росії Збройними силами України обов'язкового станеться. Під час інтерв'ю CBS Зеленський наголосив, що цей шлях є нелегким, адже лише на сході нашої країни перебуває 200 тисяч російських військових. Ситуація на східному напрямку залишається складною, російські війська не полишають своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському і Лиманському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Водночас, за його словами, на Бахмутському напрямку в результаті дій українських військ була пробита лінія оборони загарбників, яку вони намагалися закрити, «кидаючи в бій всі наявні резерви». Заява Сирського пролунала на тлі звільнення населений пунктів Кліщіївка і Андріївка на Донеччині. Де буде черговий прорив оборони російських військ, про який говорить Зеленський?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, на якому, можливо, також буде присутній президент України Володимир Зеленський. А президент США Джо Байден може запропонувати розширити склад Радбезу ООН, щоб послабити вплив Росії та Китаю, пише The Telegraph, посилаючись на розмову із речником Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі. Чого від Генасамблеї ООН очікувати Україні?
- У середині вересня з’явилися чутки про погіршення стану здоров'я та навіть смерть Кадирова. Їх поширювали як українські джерела, так і чеченські опозиційні телеграм-канали. 17 вересня у відповідь телеграм-канал очільника Чечні опублікував відео прогулянки Кадирова в парку, але точно визначити актуальність поширених кадрів не можна. Що насправді відбувається з Кадировим? Наскільки він цінний для Кремля і до чого може призвести його відсторонення від управління регіоном чи навіть смерть? Про це говоримо і аналізуємо в програмі «Свобода Live».
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