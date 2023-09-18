Бахмут: ЗСУ проривають оборону РФ. Зеленський і Лавров у США, Кадиров, бої

«Ми не знаємо, скільки звільнили, але бачимо – якою ціною»: ексклюзивний фоторепортаж із стабпункту на передовій

У цей стабілізаційний пункт привозять поранених із усього південного напрямку. Одночасно працюють 4 бригади. Керує усім молодий офіцер, який був у Маріуполі, провів 10 місяців у російському полоні і повернувся у стрій.