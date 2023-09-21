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Наслідки атаки РФ на Київщині: рятувальники загасили пожежу на території промислового підприємства

На Київщині через падіння уламків російських ракет виникли пожежі на території кількох підприємств. Фото ілюстративне

Рятувальники ліквідували наслідки російського ракетного обстрілу на Київщині, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Ліквідовано загорання на території промислового підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети», – йдеться в повідомленні.

На Київщині через падіння уламків російських ракет виникли пожежі на території кількох підприємств, також пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу. У декількох громадах пошкоджені приватні будинки та автомобілі. За даними місцевої влади, постраждали троє людей.

Як повідомляли у соцмережах, під час атаки РФ уламки ракети влучили у завод Pepsi в місті Вишневе, є поранені серед працівників, а також пошкодження будівлі промислової зони. Водночас PepsiCo Україна про це не повідомляє.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

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