У ЗСУ підтвердили нічний удар по аеродрому в Саках

У Збройних силах України підтвердили удар по аеродрому, який розташований поблизу міста Саки в окупованому Криму, повідомляє СтартКом ЗСУ.

«В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 21 вересня Крим був атакований кількома групами БпЛА. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів. Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили ППО змогли знищити 19 безпілотників.