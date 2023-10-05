ППО, гаубиці, БТРи? Що Україна зможе виробляти спільно з Заходом

Україна вироблятиме зброю разом із західними партнерами. І це вже не тільки заяви: підписані договори з німецьким концерном Rheinmetal і з британською транснаціональною компанією BAE Systems. Для чого це західним компаніям? Що саме в ланцюжку виробництва робитиме Україна? Розбиралися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Цього року Україна уклала угоди з німецьким оборонним концерном Rheinmetall та британським транснаціональним оборонним гігантом BAE Systems. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розповів німецьким журналістам, що з Україною вже створили підприємство з ремонту танків, а в майбутньому, можливо, воно навіть їх вироблятиме. Ще з Rheinmetall ведуть переговори про виробництво боєприпасів та систем ППО.

З BAE Systems Міноборни та Мінстратегпром України підписали договори щодо локалізації виробництва зброї в Україні. Одна з рамкових угод стосується виробництва гаубиці L119, яку вже активно використовують ЗСУ.

Плюс – нещодавно екс-заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90. Її будує шведська компанія холдингу BAE Systems.

У вересні українське приватне підприємство «Українська бронетехніка» повідомило, що розглядає спільне виробництво з європейським відділенням американської корпорації General Dynamics бойових машин піхоти ASCOD. Однак про укладені домовленості поки що не йшлося.

Після свого візиту до США президент України Володимир Зеленський повідомив, що має домовленість спільно з американськими компаніями виробляти зброю, зокрема системи ППО.

«Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», – заявив Зеленський.

Проте, поки що мріяти про широкомасштабну співпрацю між американськими компаніями та Україною не варто, вважають військові аналітики.

«Там поки що не фігурують, м'яко кажучи, гранди американського військово-промислового комплексу. Як, наприклад, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, інші. Там поки що фігурують невеликі американські приватні військові компанії. Не треба чекати, що у нас зараз розгорнеться широкомасштабне виробництво ППО», – відзначає військовий експерт видання Defense Express Іван Киричевський.

Якими будуть масштаби виробництва?

Жодна із сторін не ділилася цією інформацією. Документи, пов'язані з темою виробництва озброєння, – це, звісно, таємниця. Але, наприклад, Rheinmetall відкрито заявляє, що у спільному підприємстві він матиме 51% акцій, решта – український держконцерн «Українська оборонна промисловість», і розмістять підприємство саме в Україні.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що вірогідно іноземні компанії будуть більше розвивати обслуговування військової техніки на території України, а не виробництво.

«Це все стосується, в першу чергу, обслуговування тієї техніки, яка вже є. А що стосується нового виробництва, я б сказав, це скоріше на перспективу. Але це теж залежить від того, скільки триватиме війна. Якщо вона триватиме довго, то, можливо, й саме виробництво розгорнеться під час війни», – пояснив Гендельман в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Які плюси отримають від такої співпраці західні компанії?

По-перше, Україна для них є важливим ринком збуту військової продукції: як сьогодні, так і в довгостроковій перспективі.

«Ми будемо дуже великим ринком озброєння. Країна з чисельністю населення 40 мільйонів чоловік, з величезною територією, та ще й та, яка має дуже небезпечного сусіда, повинна буде утримувати армію приблизно 300-400 тисяч осіб доти, доки не зникнуть зовнішні загрози. А що таке 300-400 тисяч осіб, Збройні сили? Це близько 50-ти бригад повної бойової готовності, і це перелік техніки не в сотні, а в тисячі одиниць», – пояснює експерт із бронетанкового озброєння та підполковник у відставці Микола Саламаха.

По-друге, зазначає експерт, Україна може стати майданчиком для реклами озброєння потенційним замовникам, адже техніку можна буде продемонструвати одразу у бойових умовах:

«Ті самі зенітно-ракетні комплекси Patriot себе зарекомендували як дуже надійні, в першу чергу, в протиракетній боротьбі. Раніше у світі не було такої можливості, не було такої війни, де відбувалося регулярне застосування протягом пів року цих зенітно-ракетних комплексів з певною періодичністю та з такими результатами», – наводить приклад Саламаха.

До того ж, через російську агресію Україна вже давно стала полігоном для випробування нової зброї, де виробник може побачити як переваги, так і недоліки своїх розробок.

«Нам іноді передають передову зброю, яка ще ніколи не використовувалося в реальних бойових умовах. І це справді випробування. І навіть та зброя, яка вже підтвердила свій високий рівень ефективності в минулому, яка не є якоюсь новою, в Україні зустрічає нові виклики», – пояснює військовий експерт Олександр Коваленко.

А чим така співпраця корисна Україні?

Очевидно, що, працюючи разом із західними гігантами оборонної промисловості, Україна зможе розвинути власне виробництво зброї у майбутньому. І – одразу західного зразка: тобто вже не буде різних калібрів та несумісних запчастин. До повномасштабного вторгнення, окрім недостатнього фінансування, українській оборонній промисловості не вистачало доступу до новітніх технологій в оборонній сфері. Локалізація тих самих Rheinmetal та BAE Systems в Україні може такі технології їй – принести.

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