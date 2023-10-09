Війська РФ посилюють мінування у районі Роботиного-Вербового – ISW

Російські війська посилюють мінування в районі Роботиного-Вербового та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної частини Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Як йдеться у звіті, російські мілблогери стверджували, що російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове (10 км на південь – 18 км на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки, інтенсивні російські мінування завадили переміщенню важких українських вантажів і обладнання в цих районах в останні дні.



Відомий пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу України, водночас речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок, нагадують у ISW.



Аналітики Інституту вивчення війни констатують, що українські війська продовжують наступальні операції поблизу Бахмута та незначно просунулися в західній Запорізькій області 8 жовтня.

На початку жовтня у ISW зазначали, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного, це є елементом еластичної оборони проти наступальних дій ЗСУ.

Після звільнення Роботиного українські війська продовжували наступ на захід Запорізької області.