Розвідка Британії: дії українських військових «скували» сили РФ поблизу Великої Новосілки

Українським військовим вдалося «скувати» російські сили в районі Великої Новосілки на Донеччині, не давши їм змоги зміцнити інші напрямки, заявляє розвідка Великої Британії.

«На ділянці Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледара Донецької області, протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно, інтенсивність бойових дій була значно меншою, ніж у червні-липні 2023 року. За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

«Українські операції на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не даючи їм змоги зміцнити інші напрямки. У цей сектор також залучена низка російських десантних частин», – додали в розвідці.

При цьому там наголосили, що хоча ситуація в цьому районі стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій України, і малоймовірно, що протягом наступних шести тижнів відбудеться значне відведення російських сил із цього напрямку.

У ранковому зведенні 8 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 68 боєзіткнень на фронті за добу і «частковий успіх» українських військ північно-східніше від Андріївки на Донеччині.