Генштаб повідомив про 68 боєзіткнень за добу і «частковий успіх» ЗСУ північно-східніше від Андріївки

Протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Генштабу, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках загарбники здійснили понад 20 «невдалих атак» у районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, а на Шахтарському напрямку українські військові відбили близько 10 атак у районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога», – зазначили в командуванні.

Крім того, за повідомленням, за добу російські військові завдали восьми ракетних і 34 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, уточнили в Генштабі.

Напередодні начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що російські військові намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута.

За його словами, зараз там продовжуються «інтенсивні бойові дії».