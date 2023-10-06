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Політика

РФ активізується на Харківщині: буде наступ? 

  • Українська влада повідомила про російський ракетний удар по Харкову. Серед загиблих – 11-річна дитина. 11-місячне немовля – в лікарні. Зростає і кількість жертв у селі Гроза на Харківщині, каже місцева влада, де напередодні РФ поцілила в кафе. Останні подробиці жахливих атак.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Сили оборони України повідомили, що просунулися біля Андріївки на Донеччині та Роботиного і Вербового на Запоріжжі. Та ведуть запеклі бої за залізницю в Кліщіївці неподалік Бахмута. Що відбувається на фронті російсько-української війни? Та чи пов'язані атаки проти цивільних на Харківщині із підготовкою РФ до нового наступу?
  • Атака дронів в окупованому Севастополі та підрив торговельного судна з Туреччини біля берегів Румунії. Що відбувається у Чорноморській акваторії та чи допомагатимуть західні партнери протидіяти агресії РФ на морі?
  • Україна підштовхнула чергу до ЄС, заявляє глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Що це означає та чому в самому Євросоюзі розгорілися дискусії після заяви Шарля Мішеля про членство України у 2030 році?

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