Україна завершує виконання всіх рекомендацій ЄС та чекає на початок переговорів – Шмигаль

Україна вже завершує «виконання всіх рекомендацій Євросоюзу» на урядовому рівні, що потрібно для початку переговорів щодо вступу до ЄС, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 26 вересня.

Він повідомив про ухвалення державної цільової програми «Єдність у розмаїтті», мета якої – «створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів».

За словами прем’єра, після затвердження програми можна говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершить виконання семи рекомендацій Єврокомісії, а саме:

Стартувала реформа Конституційного суду. Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією. Перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів. Посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з останніх прикладів - це урядовий законопроєкт про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, за останній час було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції. Кабмін напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF. Україна виконала рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону. Запрацювало законодавство про медіа та рекламу. На виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

До того ж, за словами Шмигаля, Кабмін провів так званий «селф-скринінг» – «було проаналізовано 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України».

«Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС», – додав Шмигаль.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Bloomberg президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягає «значного прогресу» у проведенні реформ, необхідних для її вступу до Євросоюзу.

Вона висловила впевненість у тому, що Україна «врешті-решт досягне успіху» в своїй заявці на членство в ЄС.

У серпні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен зробити «сміливий крок» і прийняти нових членів до 2030 року.

Наразі вісім країн мають офіційний статус кандидатів до Євросоюзу – Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Україна та Туреччина, хоча переговори з Анкарою тягнуться роками. Грузія й Косово є потенційними кандидатами на членство.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Цього місяця про те, що Європейська комісія готується в жовтні рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.