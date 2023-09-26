В американському посольстві повідомили, що США передали Києву перелік пріоритетних реформ

У посольстві США в Україні повідомили, що Сполучені Штати надали Києву запропонований «перелік пріоритетних реформ» для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Примітка: раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що чергове засідання керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України відбудеться сьогодні, 26 вересня.

«Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами», – йдеться у заяві посольства.

Американські дипломати нагадали, що президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про прагнення допомогти українському народові «відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією».

Напередодні видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що з Білого дому на адресу Координаційної платформи донорів було відправлено лист із переліком реформ, які Україна має здійснити для продовження надання їй допомоги. За даними видання, цей лист був також відправлений прем’єр-міністру Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

Ні в уряді, а ні в Офісі президента офіційно не повідомляли, чи отримали такого листа.

«Українська правда» стверджує, що вдокументі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців. Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, судової гілки влади загалом. Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.

Координаційна платформа донорів для України була запущена на початку року. Її мета – підтримка процесу відновлення та відбудови України.