Президентка Єврокомісії каже, що Україна досягла «значного прогресу» в проведенні реформ

Україна досягає «значного прогресу» у проведенні реформ, необхідних для її вступу до Євросоюзу, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю виданню Bloomberg.

«Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, в той час як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп — а я бачу, що вони абсолютно мотивовані — це буде вирішальний момент», — сказала фон дер Ляєн.

Вона переконана, що Україна «врешті-решт досягне успіху» в своїй заявці на членство в ЄС.

Президентка Єврокомісії також висловила впевненість, що «ЄС зможе виконати свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні впродовж 12 місяців».

«Ми дуже сильно підштовхуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб досягти поставлених цілей», – сказала вона.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу 13 вересня заявила, що розширення ЄС є «каталізатором прогресу». У серпні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен зробити «сміливий крок» і прийняти нових членів до 2030 року.