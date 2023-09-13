Президентка Єврокомісії вірить в ефективність ЄС у складі більш ніж тридцяти країн

Європейська комісія розпочинає роботу над підготовкою Євросоюзу до нового великого розширення, заявила, виступаючи у Страсбурзі у Європарламенті зі щорічною промовою, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«У світі, де розмір і вага мають значення, очевидно, що в стратегічних інтересах і в інтересах безпеки Європи побудувати наш Союз. Але, крім політики та геополітики, нам потрібно уявити, що поставлено на карту. Нам потрібно сформулювати бачення успішного розширення», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, слід буде проаналізувати, як за умови розширення ЄС функціонуватиме Європарламент і Єврокомісія, а також – який вигляд матиме спільний бюджет об’єднання: «що він фінансує, як він це фінансує і як він фінансується».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, президентка Єврокомісії вважає, що і, будучи більш масштабним об’єднанням, Євросоюз здатен бути ефективним.

«Ми почали будувати Профспілку охорони здоров’я у складі 27-ох. І я вірю, що ми можемо завершити це на 30+. Ми почали будувати Європейський оборонний союз у складі 27-ох. І я вірю, що ми можемо завершити це на 30+. Ми довели, що можемо бути геополітичним союзом, і показали, що можемо рухатися швидко, коли ми об’єднані. І я вважаю, що команда Європи теж працює на 30+», – резюмувала фон дер Ляєн.

Ідеї, що і як потрібно змінювати, щоб ЄС був здатний прийняти нових членів, планують винести на обговорення під час бельгійського головування, тобто з наступного року.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.