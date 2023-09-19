Євросоюз має провести реформи, перш ніж розширюватися – експертна доповідь

Європейський Союз має втілити реформи, перш ніж зможе прийняти більше країн до блоку до 2030 року – про це йдеться в експертному документі, розробленому на замовлення урядів Франції та Німеччини.

У звіті, представленому міністрам ЄС у Брюсселі 19 вересня, сказано, що він не відображає офіційної позиції урядів Німеччини та Франції, але очікується, що він буде використаний для ініціювання дебатів щодо можливих реформ ЄС.

Доповідь замовили французька міністерка з питань Європи Лоренс Бун та її колега з Німеччини Анна Лурман у січні, її підготувала група з 12 незалежних експертів.

«ЄС має посилити свою спроможність діяти, ще більше завдяки приєднанню нових членів до нашого Союзу. В цьому сенсі звіт дає цінні поштовхи», – сказала Лурманн у заяві.

У звіті, з яким ознайомилося Радіо Свобода, йдеться, що ЄС наразі не готовий прийняти нових членів і що найранішою можливою датою є 2030 рік.

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«З геополітичних причин розширення ЄС займає важливе місце в політичному порядку денному, але ЄС ще не готовий прийняти нових членів ані в інституційному, ані в політичному плані», – йдеться в звіті.

За висновками експертів, ЄС повинен поставити собі за мету бути готовим до розширення до 2030 року, аби «відновити рівень довіри», а кандидати на вступ повинні працювати над виконанням критеріїв.

«Інститути та механізми ухвалення рішень не були розроблені для групи із до 37 країн, і її поточний склад ускладнює ефективне управління кризами та ухвалення стратегічних рішень навіть для ЄС, який складається з 27 країн», – йдеться в звіті.

12 експертів рекомендують низку реформ для підвищення спроможності ЄС діяти, одночасно зі зміцненням верховенства права та демократичної легітимності блоку.

Доповідь рекомендує, щоб Євросоюз перейшов до ухвалення всіх своїх рішень кваліфікованою більшістю, а не залишав деякі питання для одностайної згоди.

Наразі ЄС вимагає одностайного ухвалення рішень щодо зовнішньої політики та політики безпеки, податків, фінансів, а також деяких сфер правосуддя, внутрішніх справ, соціального забезпечення та захисту.

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Доповідь також рекомендує чотири різні рівні європейської інтеграції в майбутньому.

Найглибша інтеграція була б у внутрішньому колі, подібному до зони євро з використанням єдиної валюти та безпаспортної Шенгенської зони.

Другим рівнем буде сам Євросоюз, далі – ще більше коло, що складатиметься з асоційованих членів, які братимуть участь у єдиному ринку товарів і послуг ЄС і дотримуватимуться загальних принципів ЄС.

І, нарешті, буде Європейське політичне співтовариство – форум, запущений минулого року на пропозицію Франції – як зовнішній рівень для політичної співпраці без обов’язкової прив’язки до законодавства ЄС, йдеться в повідомленні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу 13 вересня заявила, що розширення ЄС є «каталізатором прогресу». У серпні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен зробити «сміливий крок» і прийняти нових членів до 2030 року.

Наразі вісім країн мають офіційний статус кандидатів до Євросоюзу – Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Україна та Туреччина, хоча переговори з Анкарою тягнуться роками. Грузія й Косово є потенційними кандидатами на членство.