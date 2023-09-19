Уряд пропонує ЄС та сусіднім країнам компроміс щодо української агропродукції – Шмигаль

Уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Україна запровадить ефективні заходи контролю та верифікації за експортом 4-х груп товарів.

«Ми будемо надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та будемо збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги. Наша ключова пропозиція – це запровадження системи верифікації на експорт визначених агротоварів до 5 держав-членів ЄС. Ми обговорюємо цю пропозицію з Єврокомісією», – сказав Шмигаль.

За його словами, якщо Польща, Угорщина, Словаччина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи, Україна буде запроваджувати дзеркальні або взаємні торговельні обмеження.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії. Як йшлося в заяві Єврокомісії, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини.