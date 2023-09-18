Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування СОТ, Україна подала вимоги про проведення консультацій із трьома країнами.

«Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження, і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Розпочаті нами кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами», – пояснила Свириденко.

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери зазнали і продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати і неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Крім того, українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати й узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії.

«Завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли», – сказано в заяві Єврокомісії.

Водночас, як йдеться в заяві, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.