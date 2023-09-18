Експорт зерна: Польща може заблокувати вступ України до ЄС

Влада Польщі може заблокувати вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться питання щодо заборони імпорту зерна, йдеться в заяві міністра сільського господарства Роберта Телуса, якого цитують польські ЗМІ.

Він зазначив, що «позиція Польщі щодо заборони імпорту зерна з України є твердою». Телус також додав, що це нібито «будує можливість вступу України до Євросоюзу».

«Якщо ми сьогодні не побудуємо ці інструменти, то Польща точно не погодиться на вступ України (до ЄС – ред.)... Коли Польща приєдналася до Євросоюзу, ми повинні були виконати умови. І ці умови нам висували дуже жорстко. І ми повинні поставити Україні умови», – сказав він.

Міністр зауважив, що «на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не переможе українське».

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: «Якщо ми не розбудуємо ці інструменти».

«І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України», – додав Телус.

15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.