У Болгарії фермери готуються до «блокад по всій країні»: реакція прем’єра

У Болгарії фермери готуються до «блокад по всій країні» через відмову країни забороняти імпорт зерна з України. У відповідь на це, прем’єр-міністр Ніколай Дєнков порівняв їх з «терористами», повідомляє БНР.

Як відзначив прем’єр, заяви фермерів про нібито «відсутність підтримки» з боку держави є «абсолютно неспроможними».

«Представники сектору… не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими», – заявив Дєнков.

Зокрема, він порадив виробникам зерна відмовитись від коштів Євросоюзу, а вже після цього виступати проти заборони українських товарів.

Коментуючи відмову фермерів зустрітись з ним, Дєнков додав: «я не веду переговорів із терористами».

Тим часом як пише видання, вже у понеділок, 18 вересня, фермери планують розпочати «блокади по всій країні», включно з прикордонними переходами.

У Болгарії парламент підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня, повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода.

15 вересня сплив термін дії обмежувальних заходів, запроваджених Єврокомісією 2 травня щодо чотирьох категорій українського агроімпорту. На цей крок у Брюсселі пішли, щоби стабілізувати сільськогосподарські ринки Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії, що зіткнулися з напливом української агропродукції.