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Міністри закордонних справ ЄС «незабаром» зустрінуться в Києві для дипломатичних переговорів

Зустріч, значення якої буде насамперед символічним, може відбутися протягом першого тижня жовтня, однак Жозеп Боррель не став це підтверджувати.

Міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу планують спеціальну зустріч в Україні, заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

«Я можу вам повідомити, що незабаром ми скликаємо зустріч міністрів закордонних справ у Києві», – сказав Боррель, якого цитує DPA.

За даними дипломатичних джерел у ЄС, зустріч, значення якої буде насамперед символічним, може відбутися протягом першого тижня жовтня, однак Боррель не став це підтверджувати.

«Це станеться незабаром», – додав він.

Для міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок ця зустріч означатиме другий візит до Києва протягом останніх кількох тижнів. Її остання поїздка до української столиці була 11 вересня.

Боррель сказав, що однією з тем порядку денного майбутньої зустрічі є його пропозиція взяти на себе довгострокові фінансові зобов’язання перед Україною щодо надання військової допомоги, а також фінансування поставки сучасних винищувачів і ракет.

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