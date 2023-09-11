До Києва прибула міністр закордонних справ Німеччини

У понеділок, 11 вересня, до Києва приїхали міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Її візит раніше не анонсувався, ймовірно, з метою безпеки, повідомляє DW.

«Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас», – заявила вона, прибувши до столиці України.

Німецька чиновниця додала, що зараз в Євросоюзі готується рішення про початок переговорів про вступ України.

«Результати судової реформи (в Україні – ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією», – підкреслила Бербок.

Крім того, очільниця МЗС ФРН нагадала, що «повним ходом» триває підготовка до зими в Україні, але «незалежно від пори року», Німеччина «не припиняє підтримувати Україну в її захисті від російської агресії – економічно, військово, гуманітарно».