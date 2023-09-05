Німеччина поставила Україні нові боєприпаси для Gepard

Німеччина лише через декілька місяців після укладення відповідної угоди передала Україні боєприпаси нового виробництва для зенітних установок Gepard, повідомляє пресслужба Міністерство оборони Німеччини.



За повідомленням, будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів вдалося здійснити в амбітні терміни, що дало змогу здійснити першу поставку п’ятизначної кількості снарядів в Україну.



«Війна в Україні практично щодня показує нам, що протиповітряна оборона та достатня кількість боєприпасів – це те, що важливо для захисту власної країни. Відновлюючи виробництво боєприпасів Gepard, ми концентруємося саме на цих двох найважливіших аспектах», – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також, як повідомляє Reuters, німецький виробник зброї Diehl Defense прагне значно збільшити виробництво своєї системи протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит через війну Росії проти України. У 2025 році приватна компанія планує випустити щонайменше вісім систем, збільшивши виробництво з трьох до чотирьох систем цього року. Крім того, у компанії повідомили про намір збільшити втричі виробництво ракет цього.



Наразі Німеччина поставила в Україну дві установки IRIS-T. У липні Берлін передав Україні нову партію зброї, у тому числі шість зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них.