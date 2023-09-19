Баку вимагає виводу вірменських військ із Карабаху, представник ЄС закликає до припинення вогню

Азербайджан знову вимагає виведення військ Вірменії з Нагорного Карабаху – про це заявляє Міністерство закордонних справ країни 19 вересня. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

«Єдиним шляхом досягнення миру та стабільності в регіоні є безумовне та повне виведення вірменських збройних сил з Карабахського регіону Азербайджану та розпуск так званого режиму», – йдеться в заяві відомства.

Раніше керівництво Нагірного Карабаху повідомило, що сьогодні Азербайджан розпочав повномасштабні воєнні дії проти регіону. У регіоні заявляють про «інтенсивний артобстріл» з боку азербайджанських військ.

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Тим часом посол Вірменії з особливих доручень Едмон Марукян закликав Сполучені Штати та Європу зупинити агресію Азербайджану в Нагірному Карабаху.

«Тепер, коли Азербайджан розпочав широкомасштабну агресію та військову операцію проти мирного населення Карабаху, настала черга США сказати, які кроки слід зробити, щоб зупинити агресію проти обложених і голодуючих людей», – заявив Марукян.

Спеціальний представник Європейського союзу на Південному Кавказі і щодо кризи в Грузії Тойво Клаар вже прокоментував ситуацію. Він назвав «трагічними» повідомлення про загибель азербайджанців від вибухів мін у регіоні, водночас висловив думку, що бойові дії лише ускладнять ситуацію.

«Існує термінова необхідність негайно встановити припинення вогню, щоб забезпечити реальний діалог між Баку та вірменами Карабаха, як єдиний спосіб досягти мирного співіснування», – заявив європейський дипломат.

Раніше 19 вересня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочинає в Нагірному Карабаху «антитерористичні заходи… з метою відновлення конституційного ладу».

Уранці 19 вересня Азербайджан повідомив, що внаслідок вибуху протитанкової міни, встановленої збройними підрозділами етнічних вірмен на ділянці автодороги Ахмедбейлі – Фізулі – Шуша, загинули двоє цивільних, які перебували в автомобілі та виконували електромонтажні роботи в цьому районі. За кілька годин Баку повідомив про новий вибух, цього разу заявивши, що внаслідок теракту загинули чотири співробітники МВС Азербайджану.

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