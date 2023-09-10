Нагірний Карабах заявив про домовленість із Баку про постачання гуманітарної допомоги з Росії

Керівництво невизнаного регіону Нагірний Карабах заявило, що досягло з азербайджанською владою домовленості про постачання до регіону гуманітарної допомоги. Її доставлятимуть із Росії лінією Червоного Хреста під контролем російських миротворчих сил. Перші вантажівки мають виїхати в бік Нагірного Карабаху вже 10 вересня.

За повідомленням як азербайджанської, так і вірменської служб Радіо Свобода, для перевезень використовуватиметься дорога через азербайджанське місто Агдам. Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв уточнив, що перевезення через Агдам регулюються окремою угодою. Обговорюється також можливість відкриття для гуманітарних вантажів Лачинського коридору – єдиного шляху, який з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією.

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Гаджієв повідомив, що всі контрольно-пропускні пункти та блокпости на в’їзді в Нагірний Карабах продовжують роботу, і всі гуманітарні вантажі будуть зобов’язані проходити митницю відповідно до азербайджанських правил.

Днем раніше, в суботу, парламент Нагірного Карабаху обрав новим головою самопроголошеної республіки Самвела Шахраманяна. Азербайджан назвав це рішення «фіктивним та незаконним» і зажадав розпуску парламенту.

Лачинський коридор – єдиний шлях із Вірменії до Нагірного Карабаху – заблокований з 15 червня. Гуманітарна ситуація в регіоні близька до критичної: повідомляють про нестачу харчів, палива та медикаментів. Жителі регіону повідомляють, що перебувають на межі голоду, через відсутність бензину не працює транспорт.

Азербайджан відкидає звинувачення в блокаді. Баку звинувачував Єреван у перекиданні на контрольовану вірменською владою територію самопроголошеної республіки військових, перевезенні зброї та боєприпасів та незаконному вивезенні з території Азербайджану природних ресурсів та культурних цінностей.

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Територія Нагірного Карабаху за міжнародним правом вважається частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону. Представники вірменської громади проголосили незалежну республіку, яку не визнала жодна з країн, у тому числі Вірменія.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що викликав протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі під контроль значну частину територій Карабаху та прилеглих районів Азербайджану, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років. У регіоні було розміщено російські миротворчі сили.