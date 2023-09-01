Вірменія та Азербайджан заявляють про втрати через нову стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати внаслідок інтенсивної стрілянину поблизу їхнього спільного кордону 1 вересня на північний захід від сепаратистського регіону Нагірного Карабаху.

Як передає вірменська служба Радіо Свобода, Міністерство оборони Вірменії повідомило, що троє військових загинули 1 вересня внаслідок інтенсивного обстрілу поблизу кордону з Азербайджаном на північний захід від сепаратистського регіону Нагірний Карабах.

Спочатку міністерство повідомило про загибель двох солдатів, потім збільшило число до чотирьох, але згодом повідомило, що одного з тих, кого вважали загиблими, вдалося реанімувати. Військовий отримав важке вогнепальне поранення та перебуває у тяжкому стані. Ще один військовий отримав поранення.

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У відомстві повідомили, що позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак. Це приблизно за 8 кілометрів від кордону.

Міністерство оборони Азербайджану, у свою чергу, повідомило, що вірменські сили в цьому районі вели вогонь по азербайджанських позиціях і що Вірменія стягує в цей район нові війська.

Баку заявляє, що Вірменія завдала удару по його позиціях на кордоні в районі Кельбакар за допомогою безпілотників, поранивши трьох військовослужбовців.

Остання ескалація на вірмено-азербайджанському кордоні сталася на тлі триваючої кризи навколо Нагірного Карабаху. Єреван та місцева етнічна вірменська влада звинувачують Баку у продовженні «незаконної блокади» регіону, що призвело до серйозної нестачі продовольства, палива та інших основних товарів.

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Баку заперечує, що блокує регіон, і запропонував відкрити альтернативну дорогу, що проходить через контрольоване Азербайджаном місто Агдам, але етнічна вірменська влада Нагірного Карабаху відхилила цю пропозицію.

31 серпня Сполучені Штати знову висловили серйозну стурбованість через жахливу гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабасі та закликали до негайного відкриття єдиної дороги, що з’єднує регіон з Вірменією.

Нагірний Карабах, міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами, був джерелом конфлікту між двома кавказькими сусідами ще до розпаду Радянського Союзу в 1991 році.