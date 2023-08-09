У Єревані активісти вимагали розблокувати Лачинський коридор, є затримання

Поліція в Єревані затримала 14 людей на акції біля уряду Вірменії. Учасники протесту вимагали дій для розблокування Лачинського коридору – єдиної дороги, що зʼєднує підконтрольну етнічним вірменам територію Нагірного Карабаху з Вірменією.

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, затримання почалися після того, як протестувальники стали перекривати вулиці поруч із будівлею уряду.

Вірменська сторона стверджує, що Лачинський коридор заблокований азербайджанськими військовими, які перешкоджають постачанню гуманітарної допомоги місцевим жителям Карабаху.

Організатор акції – колишній військовослужбовець Саркіс Погосян. За його словами, якщо влада відмовиться від розблокування Лачинського коридору, то учасники акції попросять видати їм зброю, щоб самостійно зняти блокаду.

7 серпня із закликом до Баку про зняття блокади Лачинського коридору звернулася ООН. Організація у своїй заяві вказала на брак у Карабаху продовольства та товарів першої потреби.

Азербайджан назвав заяву ООН упередженою. МЗС країни у своїй заяві зазначив, що Вірменія через Лачинський коридор постачала до регіону зброю та боєприпаси. Баку наголосив, що азербайджанська сторона створила всі умови для проходу жителів через контрольно-пропускний пункт.

Територія Карабаху за міжнародним правом є частиною Азербайджану. Населення регіону переважно становлять етнічні вірмени. З початку 1990-х Баку не контролював більшу частину регіону. Представники вірменської громади проголосили незалежну республіку, яку не визнала жодна з країн, у тому числі й Вірменія.

За підсумками короткострокової війни восени 2020 року Азербайджан та Вірменія за посередництва Росії підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що викликав протести опозиції в Єревані, Баку повернув під контроль значну частину територій Карабаху та прилеглих районів Азербайджану, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років. У регіоні були розміщені російські миротворчі сили.