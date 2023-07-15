У Брюсселі сьогодні має відбутися чергова зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 15 липня провів зустріч із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, передає вірменська служба Радіо Свобода

Як повідомляє пресслужба глави вірменського уряду, на прохання очільника Нагірного Карабаху прем’єр-міністр Вірменії передав його листа Шарлю Мішелю.

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«Співрозмовники обговорили питання, пов’язані із запланованою на сьогодні тристоронньою зустріччю, а також реалізацією досягнутих на попередніх зустрічах домовленостей», – наголошується в повідомленні.

Сьогодні ж у Брюсселі за посередництва Шарля Мішеля відбудеться чергова зустріч Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва. Напередодні Мішель також зустрічався з азербайджанським лідером.

Вірменія та Азербайджан ворогують протягом трьох десятиліть, воюючи за сепаратистський регіон Нагірний Карабах. В останні місяці обидві сторони висловлювали готовність підписати стійку мирну угоду.